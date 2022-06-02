Приложение для просмотра интернет-страниц от корпорации Apple набирает популярность, но всё ещё сильно проигрывает браузеру от Google. Впервые число пользователей Safari превысило 1 миллиард, однако показатели Google Chrome в три раза выше. Об этом говорится в исследовании, которое провела компания Atlas VPN.

По данным специалистов, Google Chrome вряд ли в ближайшее время смогут обойти конкуренты. Число пользователей этого браузера составляет более 3,3 миллиардов. На втором месте в рейтинге – Safari. На третьем браузер от Microsoft под названием Edge. Им пользуются около 213 миллионов человек.

Популярность Chrome и Safari специалисты объясняют не какими-то особо выдающимися техническими решениями, которые привлекают пользователей. А тем обстоятельством, что именно эти браузеры предустановлены на смартфонах с операционными системами Android и iOS соответственно.