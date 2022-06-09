читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Математическую постоянную, равную отношению длины окружности к её диаметру, то есть число Пи, в корпорации Google рассчитали до рекордных 100 триллионов знаков после запятой. Приближённое значение числа Пи известно любому школьнику, оно составляет 3,14. Однако более точные значения числа требуют серьёзных вычислений.

Для расчёта константы специалисты Google использовали облачную систему. В общей сложности было задействовано боле 120 процессоров, почти 900 гигабайт оперативной памяти и полтысячи терабайт дискового пространства. Чтобы рассчитать число Пи до 100-триллионного знака после запятой потребовалось почти 158 дней.

До таких значений математическую константу ещё не рассчитывали. Предыдущий рекорд был на уровне 31,4 триллиона цифр после запятой. В 2019 году его установила та же группа инженеров Google.

Вам может понравиться

IE: В КНР показали прототип скоростного летающего такси с вертикальными взлетом и посадкой

Китайский стартап Pantuo Aviation представил демонстрационный прототип Pantala Concept H – воздушного такси класса eVTOL (электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой), способного развивать скоростью до 300 км/ч. Об

Австралийские исследователи создали новую технологию экологичного использования минеральных отходов в сельском хозяйстве

Синтетические гранулы, изготовленные из побочных продуктов добычи полезных ископаемых, способны уменьшить загрязнение рек и обеспечить устойчивое удобрение для сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщает австралийский новостной портал Mirage News. Перевод основных

Японская компания испытала глубоководную турбину в океанском течении Куросио

Японская компания IHI Corp. успешно протестировала подводную гидротурбинную установку, которая способна обеспечить мощный непрерывный источник возобновляемой энергии. Об этом сообщает портал One Green Planet. Перевод основных положений публикации представлен изданием
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |