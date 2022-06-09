Математическую постоянную, равную отношению длины окружности к её диаметру, то есть число Пи, в корпорации Google рассчитали до рекордных 100 триллионов знаков после запятой. Приближённое значение числа Пи известно любому школьнику, оно составляет 3,14. Однако более точные значения числа требуют серьёзных вычислений.

Для расчёта константы специалисты Google использовали облачную систему. В общей сложности было задействовано боле 120 процессоров, почти 900 гигабайт оперативной памяти и полтысячи терабайт дискового пространства. Чтобы рассчитать число Пи до 100-триллионного знака после запятой потребовалось почти 158 дней.

До таких значений математическую константу ещё не рассчитывали. Предыдущий рекорд был на уровне 31,4 триллиона цифр после запятой. В 2019 году его установила та же группа инженеров Google.