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В Центре передовой энергетики Университета Стоуни-Брук (штат Нью-Йорк, США), успешно прошел тестовый запуск первый в мире трактор на топливных элементах, питающихся от преобразования аммиака. Об этом сообщает портал Ars Technica. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Автомобили средней и большой грузоподъемности с двигателями внутреннего сгорания дают более четверти суммы вредных выбросов в атмосферу от транспортных средств в США. Таким образом, этот сектор является важной целью для мер по обезуглероживанию.

Исследователи рассматривают потенциальные возможности использования водородных топливных элементов в поездах, грузовиках и горнодобывающей промышленности. Но даже самые экологичные варианты с водородом пока что по-прежнему не очень энергоемки, и кроме как в Калифорнии, в США создано очень мало сопутствующей «водородной» инфраструктуры для владельцев подобной техники.

Вместе с тем, безводный аммиак широко используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Это само по себе далеко не безвредное химическое вещество для работы, но, с учетом его энергоемкости оно рассматривается как потенциально весьма эффективное топливо для различной сельскохозяйственной техники.

В прошлом создавались модели двигателей внутреннего сгорания, которые сжигали смесь аммиака и дизельного топлива, что выделяло меньше углекислого газа, чем обычный дизельный мотор. Но и в этом случае некоторое количество загрязняющих веществ все же выбрасывалось в воздух.

В новой разработке дизельный двигатель в обычном среднеразмерном тракторе от компании John Deere был заменен на систему «аммиак для питания», созданную стартапом Amogy. Такая система преобразует энергоемкое и достаточно широко доступное химическое вещество в водород, который затем питает водородный топливный элемент мощностью 100 кВт.

Система Amogy может питать трактор в течение нескольких часов на одной заправке 60-галлонного (227-литрового) бака аммиака. Аммиак не используется непосредственно в топливном элементе: он расщепляется в реакторе для получения водорода, который затем используется для питания топливного элемента.

По вопросу эффективности своей системы Amogy заявляет, что более высокая плотность энергии аммиака означает, что такой технике, как трактор, можно легко нести достаточный запас топлива, снабжая реактор-источник водорода, что в конечном итоге будет по удельной мощности опережать возможности обычного водородного топливного элемента.

Однако не стоит ожидать, что тракторы на топливных элементах, работающие на аммиаке, уже готовы работать на фермах. После тестирования машины средней грузоподъемности Amogy планирует расширить масштабы, в том числе представить со временем систему мощностью 1 МВт.

«Новые разработки, в том числе грузовики и морские суда малого класса, которые будут показаны в течение следующих 12 месяцев, ускорят внедрение аммиака в качестве топлива нового поколения для замены загрязняющих окружающую среду дизельных двигателей», – сказал Сонхун Ву, генеральный директор Amogy.

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