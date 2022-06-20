Польша вполне может рискнуть пойти на обострение ситуации вокруг Калининграда, считает военный эксперт Владимир Евсеев. Однако в подобной ситуации РФ жестко ответит, и НАТО хорошо об этом известно.

Аналитик пояснил, что вероятность конфликта в Балтийском море из-за вступления в НАТО Финляндии и Швеции довольно низкая. Однако расслабляться и полностью сбрасывать такую возможность со счетов пока нельзя. Многое будет зависеть от результатов российской спецоперации на Украине.

Попытки Польши устроить эскалацию в Калининграде закончатся плохо не только для нее, но и для всего Североатлантического блока. ВС РФ в ответ нанесет удары тактическим ядерным оружием, после чего проделает сухопутный коридор к Калининградской области через территорию Литвы.