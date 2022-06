Голограмма Зеленского на выставке в Париже просила у европейцев денег

В Париже прошла выставка технологий и стартапов, гостем которой стал президент Украины Зеленский. А точнее, его голограмма в футболке с надписью Come to the dark side («Переходи на Темную сторону»).