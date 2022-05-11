Владимир Зеленский приказал лично своим вооруженным силам захватить остров Змеиный к 9 мая, несмотря на все протесты украинского Генштаба. Саму же атаку острова силами ВСУ задумывали британские силовики. Информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

По данным источника, украинский президент требовал того, чтобы к 9 мая был получен «медийный» результат. Против этой операции выступал Генеральный штаб, но на ней настаивали британские советники украинского лидера, именно их он и послушал.

После захвата острова было запланировано сделать совместное заявление о предоставлении помощи, с которым бы выступили вместе Зеленский и Борис Джонсон, британский премьер-министр. Но по итогу выступал только Джонсон, который не сказал ни слова о провалившейся операции на острове Змеиный.

Ранее Игорь Конашенков, представитель российского оборонного ведомства, заявил, что российские ВС отбили нападение со стороны ВСУ на остров Змеиный. В ходе боевых действий ВСУ потеряли больше 50 бойцов, 30 БПЛА и 14 самолетов и вертолетов.