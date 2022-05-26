Японская компания по производству смарт-очков Vixian разработала новую модель, которая способна регулировать фокус линзы, а тем самым – помогать владельцам преодолеть как близорукость, так и дальнозоркость. Об этом сообщает сайт Oddity Central. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Быть близоруким или дальнозорким уже достаточно плохо, но по мере того, как люди становятся старше, многим из них приходится сталкиваться с симптомами обоих состояний. Это означает, что человеку трудно видеть детали и вблизи, и вдали. Пока что единственный способ справиться с этим – приобретение двух пар очков: одних для чтения, а других – для более четкого видения в отдалении. Это не только дорого, но и обременительно, поскольку требует носить с собой оба варианта, чтобы «переключаться» по мере необходимости.

Прототип новых умных очков MWF от компании Vixian, способных помочь одновременно бороться и с близорукостью, и с дальнозоркостью, недавно был показан по японскому телевидению и привлек большое внимание. Учитывая количество людей, страдающих близорукостью или дальнозоркостью в позднем возрасте, а также «в среднем» быстро стареющее население Японии, это неудивительно.

В основе принципа действия умных очков MWF лежит встроенный датчик для определения того, что именно видит пользователь, и соответствующей фокусировки. Регулировка фокуса представляет собой примерный аналог с фотообъективом, помогая четко видеть нужный объект практически на любом расстоянии.

Судя по описанию от компании-производителя, когда кто-то впервые надевает очки MWF, ему необходимо вручную откалибровать их, повернув встроенный в оправу регулятор. Как только это будет сделано, всякий раз, когда зритель изменит направление взгляда, очки смогут определить, что именно видит владелец, и соответствующим образом отрегулировать фокус линзы.

Японский репортер, протестировав очки MWF, сообщил, что они работают в точности так, как задумано, то есть определяют направление взгляда и регулируют фокус линзы, чтобы предметы можно было четко видеть, независимо от того, близко или далеко они находятся. Впрочем, в его отчете не упомянуто, сколько времени требуется очкам, чтобы уловить направление взгляда и изменить свой фокус, но отмечается, что это срабатывает «в точности так, как действительно требуется».

Прототип новинки от Vixion привлек внимание многих потенциальных покупателей, но им придется немного подождать, пока не будет доступна коммерческая версия. Официально умные очки MWF все еще находится на стадии тестирования.