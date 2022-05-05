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Коити Хагиуда, министр экономики в Японии, рассказал, что Токио будет продолжать закупать российскую нефть, несмотря на введение санкций.

Хагиуда заявил, что Япония имеет очень ограниченные собственные ресурсы, поэтому не может поддержать другие страны Европы в вопросе отказа от российских ресурсов.

С слов японского министра экономики Япония зависит от России по импорту нефти на 3,6%, а по поставкам газа – на 8,8%.

Ранее Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, заявил, что в рамках принятого шестого пакета антироссийских санкций будет отключен от системы SWIFT ряд новых российских банков. Также будут приняты ограничения по поставкам нефти из России, дополнительные санкции будут введены за «дезинформацию».

Боррель добавил, что новый пакет санкций против России будет отправлен на согласование и утверждение в Совет ЕС.

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