У некоторых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, есть повышенный риск летального исхода. Врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова рассказала, что к такой категории относятся мужчины с алопецией. Подробности передает издание Ura.ru.

Доктор разъяснила, что тестостерон, который влияет на развитие облысения, является сосудистым кардиопротектором. Если в организме у мужчины не хватает тестостерона, то у него не в полной мере работает сердечно-сосудистая система. Врач отметила: “Основной генез COVID — это изменение тромботического ряда, то есть изменения, связанные с микротромбированием”.

Именно из-за пониженного уровня защиты сердца у лысых пациентов повышается риск смерти. Кроме того, доктор отметила, что и последствия коронавируса могут приводить к потере волос. Это связано с сосудистыми изменениями.