Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 24-й отдельной механизированной бригады отступили из Попасной, предварительно понеся большие потери в живой силе. Сейчас стратегически важный город контролируется российскими силами. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, в настоящий момент идет отлов скрывающихся деморализованных противников, однако никакого сопротивления продвигающиеся подразделения защитников Донбасса не встречают.

«Многострадальный город Попасная освобожден — перешел под контроль союзных сил России и ЛНР. Штурмовали город всем миром, включая ВС РФ, НМ ЛНР, бойцов «оркестра» — «ЧВК Вагнера.

Попасная вернулась в родную гавань — в Луганскую Народную Республику», — написал Котенок в Telegram.

Попасная играет стратегическое значение для обороны украинской группировки в Донбассе. Взятие этого населенного пункта позволит развить наступление на других участках — Северодонецком и Лисичанском.