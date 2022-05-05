Появились сообщения из ЛНР, что российские военные двигаются с юга в направлении Лисичанска. Наступательные бои позволяют ликвидировать позиции украинских боевиков и зачищать новые участки, в том числе те, что находятся по реке Северский Донец.

Рамзан Кадыров, глава Чечни, рассказал, что российские военнослужащие и бойцы Народной милиции Луганска уже вошли в поселение Нижнее, что находится на расстоянии около 14 километров, если смотреть по прямой, от края Лисичанска.

Есть информация, что в 2019 году, население Нижнего, который относится к Попаснянскому района, составляло в общей сложности около двух тысяч человек.

Если наши ВС проведут успешные бои под Нижним, то смогут далее наступать на Лисичанск сходящимся фронтом. Левый фронт будет проходить по дороге со стороны Золотого, а правый фланг по реке Северский Донец.