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Новейшая радиолокационная станция «Ниобий» способна эффективно определять авиационные аппараты противника. Результатом ее работы стало уничтожение летательного аппарата ВСУ на высоте 40 км, по которому ударили при помощи С-300 (зенитно-ракетный комплекс). Об этом рассказывает Александр Морозов, журналист портала «Известия».

Корреспондент пояснил, что радар «Ниобий» способен уловить все то, что ускользает из внимания других российских комплексов ПВО. Станция имеет максимальную дальность обнаружения до 500 км, а высоту до 50 км. «Ниобий» одновременно умеет удерживать до трехсот различных объектов – это и большие самолеты, и дроны мелкого размера.

Как только летательный аппарат попадает в поле зрения радара, ему тут же назначают маркировку. Например, зеленый цвет значит, что объект свой.

Возможности локатора практически не ограничены, при его помощи можно увидеть даже перемещение птиц в небе. Но такие ненужные цели позволяет отсеивать цифровое оборудование.

Радиолокационная станция «Ниобий» представляет собой несколько различных боевых машин, которые объединены друг с другом одним каналом связи.

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