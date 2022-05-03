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Военный Украины сдался в плен российским ВС, не сделав ни одного выстрела в ходе спецоперации. Свои действия он объяснил тем, что не хочет участвовать в боевых действиях.

Мужчина рассказал, что на Украине новобранцев отправляют в бой без малейшей боевой подготовки. Об этом пишет Life.ru.

Боец ВСУ рассказывает, что его и других мужчин один раз свозили на полигон. Ему дали десять патронов. Из десяти выстрелов в цель он смог попасть только два раза.

Также со слов бойца, российские военнослужащие хорошо обращаются с военнопленными, им выдают еду, нет никакого физического насилия.

Сдавшийся в плен военный ВСУ призывает своих сослуживцев так же сложить оружие. Мужчина рассказал, что складывал боеприпасы и оружие в машины, которые направлялись в харьковский отряд. После этого он приехал домой и больше не выходил.

 

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