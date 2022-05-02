В небольшом городе Рамбуйе под Парижем проходит первое испытание уличных фонарей, питающихся новым экологически чистым способом – от живых организмов, представляющих собой биолюминесцентные бактерии. Об этом сообщает портал Freethink. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Авторство концепции использования «живого» природного освещения принадлежит французскому стартапу Glowee. Компания создала специальные трубы с морской водой, населенные биолюминесцентными бактериями, чтобы обеспечить общественные места экологически чистым освещением, для которого нет необходимости получать энергию из электросети.

Чтобы система оставалась «живой», достаточно периодически подкармливать бактерии основными питательными веществами и кислородом. Это намного более экологичная альтернатива, чем все виды ископаемого топлива, используемые для производства или работы любой лампочки.

Glowee уже создало экспериментальную Glowzen Room – пилотный проект комнаты ожидания в парижском аэропорту «Шарль де Голль», где в течение 17 минут измученные добровольцы вакцинации и те, кто ждет этой процедуры, могут сидеть, купаясь в успокаивающей музыке и эфемерном аквамариновом сиянии, похожем на полярное. Свет излучается из длинного цилиндрического контейнера, встроенного в стилизованное «под дерево» обрамление. L’Echo Republicain сообщает: большинство посетителей Glowzen Room чувствуют себя перезаряженными, поскольку биолюминесцентные бактерии предлагают своего рода световую терапию.

Новая цель состоит в том, чтобы внедрить такое освещение за пределами специализированных помещений, в том числе на улицах, и Glowee нашла готового партнера для этого экологического эксперимента – в Рамбуйе, коммуне с населением 27 000 человек примерно в 45 км к юго-западу от Парижа. Партнерства муниципалитета с Glowee началось в 2019 году, в конечном итоге оно приведет к оборудованию освещением усаженной деревьями улицы и площади Андре Томе и Жаклин Томе-Патенотр.

Сандра Рей, основатель Glowee, отмечает, что эти органические лампы дешевле и меньше загрязняют окружающую среду. Они также используют меньше воды, чем необходимо для производства светодиодных ламп. Компания ведет переговоры с 40 городами Франции, Бельгии, Швейцарии и Португалии, чтобы зажечь там подобные огни.

На световых объектах Glowee обитает вид океанических биолюминесцентных бактерий под названием Aliivibrio fischeri. Бактерии собираются на французском побережье и живут в среде соленой воды и питательных веществ внутри трубок, сконструированных Glowee.

Под воздействием атмосферного кислорода Aliivibrio fischeri усваивают питательные вещества, создавая свечение. Чтобы «отключить», требуется просто перекрыть приток атмосферного воздуха. Это свойство их обычной жизнедеятельности, им требуется очень мало энергии – только для обеспечения питания.

Таким образом, для работы ламп Glowee требуется меньше электроэнергии, чем для светодиодов, и они могут производиться с использованием меньшего количества воды и с меньшим углеродным следом, чем лампы накаливания. Сама жидкая среда также является биоразлагаемой. В целом, биолюминесцентные лампы – это вариант, который также может помочь уменьшить «световое загрязнение» и меньше нарушать естественное поведение многих животных.

Но помимо явных преимуществ, биолюминесцентным бактериям не хватает самого очевидного – и важного с точки зрения общественной безопасности – количества света, который они производят. Биолюминесценция выглядит тусклой по сравнению с электрическим освещением, хотя возможности по дальнейшему улучшению интенсивности освещения пока что не исчерпаны.

Биолюминесцентные бактерии Glowee в настоящее время могут производить 15 люменов на квадратный метр – это значительно меньше отметки в 25 люменов на квадратный метр, которая считается стандартным порогом для освещения парков и садов. Для сравнения, обычные светодиодные лампочки легко производят более 100 люмен.

Чтобы восполнить этот пробел, Glowee в настоящее время работает над оптимизацией бактерий, в том числе генетически модифицируя их, чтобы они были более эффективными в производстве света и менее чувствительными к температуре. «Идеальная температура для этих микроорганизмов составляет 23-25°C. Мы все еще работаем над этим», – сказала Рей.

К тому же, кроме ламп, Glowee планирует производить и другие биолюминесцентные установки, например, мебель. Биолюминесцентные бактерии вряд ли полноценно заменят электрическое освещение, признает Рей, но они могут существенно дополнить его, особенно в пешеходных зонах.