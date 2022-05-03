читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Визит Нэнси Пелоси, спикера американского конгресса, в Киев доказывает стремление Вашингтона максимально продлить украинский конфликт. Об это рассказала Лю Сян, эксперт из Китая, ссылаясь на слова Сергея Шойгу, главу российского министерства обороны.

Ранее Шойгу заявил, что Штаты и страны Запада, которые находятся под влиянием Байдена, делают все, чтобы максимально на долго затянуть российскую специальную операцию на территории Украины. Он добавил, что Америка будет сражаться до «последнего украинца».

Лю Сян пояснила, что в Штатах решили, что поездка Пелоси в Киев станет доказательством того, что Вашингтон будет оказывать длительную поддержку Украине. Власти Вашингтона направили все свои силы на длительную эскалацию украинского конфликта, а цель таких действий – максимально ослабить Россию.

Неделю назад Джо Байден объявил, что запросил в конгрессе дополнительные средства в размере 33 млрд долларов, которые должны быть направлены на Украину.

Вам может понравиться

Эксперт заявил о перемалывании украинского боевого потенциала

Виктор Баранец, военный обозреватель, рассказал, что российские военнослужащие движутся к поставленной цели и шаг за шагом проводят демилитаризацию Украины. Об этом пишет портал ПолитРоссия. Всего за два прошедших дня российские

Верните маршрутки: петербуржцы в соцсетях ругают чиновников за нововведения на транспорте

В официальном аккаунте «ВКонтакте» Комитет по транспорту Санкт-Петербурга 30 апреля поздравил ГКУ «Организатор перевозок» с 35-летним юбилеем. Отмечается, что ряд руководителей предприятия получили благодарственные письма от губернатора Петербурга Александра Беглова. Но жители города

Полицейские в Берлине арестовали 37 человек на первомайской демонстрации

37 человек арестованы в Берлине при проведении демонстрации в честь 1 мая. Это люди, которые кидали бутылки в полицейских. 1 мая, вечером, на улицы германской столицы вышло около 14 тысяч
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C |