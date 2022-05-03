Визит Нэнси Пелоси, спикера американского конгресса, в Киев доказывает стремление Вашингтона максимально продлить украинский конфликт. Об это рассказала Лю Сян, эксперт из Китая, ссылаясь на слова Сергея Шойгу, главу российского министерства обороны.

Ранее Шойгу заявил, что Штаты и страны Запада, которые находятся под влиянием Байдена, делают все, чтобы максимально на долго затянуть российскую специальную операцию на территории Украины. Он добавил, что Америка будет сражаться до «последнего украинца».

Лю Сян пояснила, что в Штатах решили, что поездка Пелоси в Киев станет доказательством того, что Вашингтон будет оказывать длительную поддержку Украине. Власти Вашингтона направили все свои силы на длительную эскалацию украинского конфликта, а цель таких действий – максимально ослабить Россию.

Неделю назад Джо Байден объявил, что запросил в конгрессе дополнительные средства в размере 33 млрд долларов, которые должны быть направлены на Украину.