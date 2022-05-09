Корпорация Microsoft разрабатывает устройство, которое позволит играть в видеоигры, доступные для консоли из Xbox, без самой консоли. Ожидается, что премьера устройства может состояться в ближайший год – утверждает портал VentureBeat.

В основе разработки – технология облачного гейминга. Она предполагает, что сама игра запускается на удалённом компьютере и через Интернет транслируется на принимающее устройство (телевизор или компьютер пользователя). Преимущество в том, что игра может быть запущена на любых настройках графики. Нужен лишь высокоскоростной доступ во Всемирную сеть.

По данным портала, устройство от Microsoft будет размером с “флешку”, которая вставляется в телевизор. С помощью неё можно будет запускать любые игры, которые входят в подписку Xbox Game Pass (это несколько сотен проектов). Владельцам телевизоров от Samsung повезёт больше – им не придётся покупать “игровую флешку”, сервис для облачного гейминга будет доступен после установки соответствующего приложения. Про телевизоры других производителей ничего не сообщается.