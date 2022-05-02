У берегов Японии в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом проинформировал Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился к югу от города Татеяма примерно в 1277 километрах. Это префектура Тиба.

Сообщается, что землетрясение оценили как «очень сильное» по интенсивности движения в эпицентре. При этом сведений о разрушениях и пострадавших людях нет. Также нет информации об угрозе наступления цунами.

Ранее поступала информация, что вследствие подземных толчков в северо-восточной части Японии травмированы 88 человек, 3 человека погибли. Землетрясение имело магнитуду 7,3.

Также зафиксировано землетрясение и в южной части Грузии, его магнитуда 5,3. Эпицентр подземных толчков находился рядом с городом Дманиси, примерно в 23 километрах.