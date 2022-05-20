читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Искать информацию в интернете в Windows 11 можно будет, не открывая браузер. В некоторых тестовых версиях новой операционной системы от Microsoft стал появляться виджет с поисковой строкой прямо на рабочем столе.

Как пишет издание The Verge, пока функция недоступна для публичных версий новой операционной системы. И появится ли она в них вообще, неизвестно. По мнению журналистов издания, сейчас Microsoft пытается определить, насколько функция необходима, ведь у многих браузер открыт постоянно и вряд ли такие люди станут пользоваться виджетом. Впрочем, если в нём нет необходимости, поиск с рабочего стола можно отключить в настройках.

По мнение авторов публикации, добавляя виджет на рабочий стол в новой версии своей операционной системы, Microsoft пытается привлечь внимание к своему же поисковику Bing – именно на него уходят все поисковые запросы, сделанные на рабочем столе в Windows 11.

Вам может понравиться

В WhatsApp появится возможность незаметно выходить из общих чатов

Мессенджере WhatsApp усиленно пытается обогнать своих конкурентов и борется за пользователей, внедряя всё новые функции. В этот раз стало известно, что одно из ближайших дополнений может добавить возможность выйти из

Учёные получили новые знания о потоках энергии в органических солнечных элементах

Исследователи из Университета Линчепинга (Швеция) впервые осуществили картирование процесса выравнивания энергетических уровней на границах раздела слоев органических солнечных элементов. Об этом сообщает портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием

WSJ: большинство сотрудников российского подразделения Google покинули страну

Коммерческое присутствие американского IT-гиганта Google в России практически прекращается. Многие сотрудники российского офиса корпорации уехали за границу, местное подразделение компании не может работать из-за ареста банковского счёта, дочерняя компания Google
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |