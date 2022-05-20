Искать информацию в интернете в Windows 11 можно будет, не открывая браузер. В некоторых тестовых версиях новой операционной системы от Microsoft стал появляться виджет с поисковой строкой прямо на рабочем столе.

Как пишет издание The Verge, пока функция недоступна для публичных версий новой операционной системы. И появится ли она в них вообще, неизвестно. По мнению журналистов издания, сейчас Microsoft пытается определить, насколько функция необходима, ведь у многих браузер открыт постоянно и вряд ли такие люди станут пользоваться виджетом. Впрочем, если в нём нет необходимости, поиск с рабочего стола можно отключить в настройках.

По мнение авторов публикации, добавляя виджет на рабочий стол в новой версии своей операционной системы, Microsoft пытается привлечь внимание к своему же поисковику Bing – именно на него уходят все поисковые запросы, сделанные на рабочем столе в Windows 11.