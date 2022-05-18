Мессенджере WhatsApp усиленно пытается обогнать своих конкурентов и борется за пользователей, внедряя всё новые функции. В этот раз стало известно, что одно из ближайших дополнений может добавить возможность выйти из общих чатов незаметно для других участников.

Как сообщает WABetaInfo, такую возможность заметили в бета-версии очередного обновления мессенджера для персональных компьютеров и ноутбуков. Но эксперты не исключили, что такая же возможность уже скоро появится у тестировщиков WhatsApp на мобильных устройствах, а позже и у широкого круга пользователей.

В настоящее время когда пользователь покидает групповой чат, всем его участникам приходит уведомление о выходе пользователя. В обновлённой версии мессенджера такое сообщение видят только администраторы.

Когда именно обновление может дойти до широкого круга пользователей WhatsApp, пока не уточняется.