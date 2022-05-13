Отзыв крупной партии детских молочных смесей привёл к их дефициту на рынке США. Президент Джо Байден заявил, что уже взял ситуацию под личный контроль. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Белого дома.

По оценкам аналитиков, недостаток смесей сейчас оценивается почти в 50%. Ранее контролирующие органы Соединённых Штатов заподозрили, что производственная линия компании Abbott заражена болезнетворными бактериями, которые могли попасть в детское питание. После этого было принято решение об отзыве крупной партии смеси из магазинов.

Чтобы обеспечить потребности в детском питании, Байден уже пообещал упростить бюрократические процедуры для допуска молочных смесей на прилавки. Кроме этого, президент заявил, что администрация США примет меры для борьбы со спекулянтами – уже фиксируются факты продажи через Интернет молочных смесей по завышенным ценам на фоне их нехватки в торговых сетях.