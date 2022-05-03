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Журналист из Италии, Рино Каммиллери, опубликовал свою статью на портале Nicola Porro. Он пишет о политике Соединенных Штатов Америки, которая направлена на то, чтобы не допустить объединения России со странами Европы.

Для того, чтобы достичь этой цели, Америка будет использовать собственный сланцевый газ.

По мнению журналиста, страны Европы, напичканные военными базами США, скоро будут закупать сланцевый газ из Америки. Добывать его американцы будут при помощи технологии гидравлического разрыва пласта и перевозить по морю. При этом Штаты не могут предложить конкурентоспособную цену на энергоресурсы, но у них в руках есть «огромная дубинка».

Ранее Джанандреа Гайяни, занимающий пост главного редактора журнала Analisi Difesa, также заявлял о цели Вашингтона максимально рассорить между собой Москву и страны Евросоюза. Это стратегическая цель Штатов и для ее достижения будет применяться именно энергетическое оружие.

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