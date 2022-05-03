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Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный Комитет России, рассказал, что сотрудники ведомства выявили людей, которые занимались разработкой биологического оружия на территории Украины.

В беседе с корреспондентом RT Бастрыкин заявил, чтобы был проанализирован ряд документов, что и позволило выявить круг лиц, связанных с работой биолабораторий. В их числе оказались представители оборонного ведомства США, а также компании-подрядчики тоже из Штатов.

Начиная с 2005 года, власти Америки выделили на финансирование биоразработок на Украине около 200 миллионов долларов.

По имеющейся информации, в период с 2019 по 2021 году ученые из Штатов в одной из лабораторий в Харьковской области проводили испытания биооружия на пациентах областной психиатрической больницы.

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