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Власти Швеции расследуют случаи заражения детей гепатитом неизвестного происхождения. Пока известно о девяти заболевших – сообщает местное управление здравоохранения.

По данным медиков, случаи заражения детей неизвестным гепатитом впервые обнаружили ещё в ноябре прошлого года. Последний известный случай датируется апрелем этого года. В числе симптомов болезни указываются пожелтевшая кожа, повышенная температура. В отдельных случаях медики фиксировали у детей рвоту, тошноту, диарею.

По мнению специалистов, предварительно причиной болезни может служить неизвестный ранее аденовирус. Медики говорят, что эти виды вирусов могут в том числе вызывать и расстройство пищеварительного тракта. Впрочем, серьёзные инфекции среди аденовирусов встречаются нечасто, заявляют эксперты.

Ранее о похожих случаях заражения детей гепатитом неизвестного происхождения заявляли в странах Евросоюза, США, Японии и в других государствах.

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