читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники Следственного комитета России завели 75 уголовных дел против наемных военных, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины при проведении спецоперации. Об этом рассказал Александр Бастрыкин, глава СК, в ходе интервью порталу RT.

В Следственном комитете предполагают, что наемные бойцы приехали на Украину из Соединенных Штатов Америки, Англии, Норвегии, Канады, Грузии и прочих стран.

Глава СК РФ рассказывает, что один из наемников – Мамулашвили, является гражданином Грузии. На Украине он организовал вооруженное формирование, которое получило название «Грузинский национальный легион», и возглавил его. В созданный отряд Мамулашвили привлек других наемников из своей же страны, всего их не меньше 24 человек.

Информацию о наемниках, против которых заведены уголовные дела, сотрудники СК получили от украинских пленных. С ними проводят работу следователи.

Вам может понравиться

В мире сократились продажи персональных компьютеров и ноутбуков

Компьютеров в мире стали покупать меньше. Речь идёт, как о десктопах, так и о ноутбуках. Такие данные приводит аналитическое агентство Counterpoint. Специалисты компании подсчитали, что за первый квартал положительная динамика

Верните маршрутки: петербуржцы в соцсетях ругают чиновников за нововведения на транспорте

В официальном аккаунте «ВКонтакте» Комитет по транспорту Санкт-Петербурга 30 апреля поздравил ГКУ «Организатор перевозок» с 35-летним юбилеем. Отмечается, что ряд руководителей предприятия получили благодарственные письма от губернатора Петербурга Александра Беглова. Но жители города

Во Франции начинаются испытания биолюминесцентных уличных фонарей

В небольшом городе Рамбуйе под Парижем проходит первое испытание уличных фонарей, питающихся новым экологически чистым способом – от живых организмов, представляющих собой биолюминесцентные бактерии. Об этом сообщает портал Freethink. Перевод
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C |