Сотрудники Следственного комитета России завели 75 уголовных дел против наемных военных, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины при проведении спецоперации. Об этом рассказал Александр Бастрыкин, глава СК, в ходе интервью порталу RT.

В Следственном комитете предполагают, что наемные бойцы приехали на Украину из Соединенных Штатов Америки, Англии, Норвегии, Канады, Грузии и прочих стран.

Глава СК РФ рассказывает, что один из наемников – Мамулашвили, является гражданином Грузии. На Украине он организовал вооруженное формирование, которое получило название «Грузинский национальный легион», и возглавил его. В созданный отряд Мамулашвили привлек других наемников из своей же страны, всего их не меньше 24 человек.

Информацию о наемниках, против которых заведены уголовные дела, сотрудники СК получили от украинских пленных. С ними проводят работу следователи.