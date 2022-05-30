Число граждан, которые регулярно употребляют табачные изделия, постепенно снижается. По данным за прошлый год, в России курил каждый пятый взрослый человек. Ещё десять лет назад вредная привычка была характерна более чем для трети населения России. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко – сообщает РИА “Новости”.

Министр здравоохранения сообщил, что в 2021 году на долю курильщиков приходилось 20,3 процента взрослого населения страны. Причём годом ранее число граждан, подверженных вредной привычке, было больше – 21,5 процент. А в 2009 году, уточнил Мурашко, курили почти 40% жителей России.

По мнение главы Минздрава, снижение цифр – показатель успешности антитабачной кампании, которую проводят российские власти. В числе ограничительных мер, о которых напомнил министр, – запрет на продажу табачных изделий в культурных, образовательных и других учреждениях, запрет на курение в общественных местах и так далее.