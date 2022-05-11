Концепцию создания российского видеохостинга необходимо полностью изменить. Такое мнение высказал разработчик сайта Кремля и IT-специалист Артём Геллер. Вместо аналога американского YouTube, нужно создавать точно такой же, но используя отечественные ресурсы, отметил специалист.

Комментарий Геллера прозвучал на фоне хакерской атаки на видеохостинг Rutube, которая на несколько дней парализовала работу сервиса. В некоторых СМИ проходила информация, что был “утерян код сайта”. Тем не менее российский видеохостинг уже доступен, однако работы по его восстановлению всё ещё продолжаются.

Со слов Геллера, нынешняя стратегия развития Rutube не принесёт каких-либо ощутимых результатов. Хостинг всё ещё проигрывает в конкуренции американскому сервису YouTube. По словам IT-специалиста, такая ситуация возникла давно. Изначально Rutube рассматривали, как альтернативу YouTube, но со временем от идеи отказались, и руководство хостинга стало создавать из него совсем другой продукт, с другими целями, чтобы конкурировать с американским аналогом.

По словам Геллера, такая “продуктовая стратегия” в настоящее время невыгодна. Эксперт считает, что в изменившихся реалиях лучше создавать “собственный YouTube” по проверенным американским лекалам. Специалист полагает, что только таким путём удастся перетянуть аудиторию с американского хостинга на российский.