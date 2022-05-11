читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Концепцию создания российского видеохостинга необходимо полностью изменить. Такое мнение высказал разработчик сайта Кремля и IT-специалист Артём Геллер. Вместо аналога американского YouTube, нужно создавать точно такой же, но используя отечественные ресурсы, отметил специалист.

Комментарий Геллера прозвучал на фоне хакерской атаки на видеохостинг Rutube, которая на несколько дней парализовала работу сервиса. В некоторых СМИ проходила информация, что был “утерян код сайта”. Тем не менее российский видеохостинг уже доступен, однако работы по его восстановлению всё ещё продолжаются.

Со слов Геллера, нынешняя стратегия развития Rutube не принесёт каких-либо ощутимых результатов. Хостинг всё ещё проигрывает в конкуренции американскому сервису YouTube. По словам IT-специалиста, такая ситуация возникла давно. Изначально Rutube рассматривали, как альтернативу YouTube, но со временем от идеи отказались, и руководство хостинга стало создавать из него совсем другой продукт, с другими целями, чтобы конкурировать с американским аналогом.

По словам Геллера, такая “продуктовая стратегия” в настоящее время невыгодна. Эксперт считает, что в изменившихся реалиях лучше создавать “собственный YouTube” по проверенным американским лекалам. Специалист полагает, что только таким путём удастся перетянуть аудиторию с американского хостинга на российский.

Вам может понравиться

Daily Sabah: В Турции разработали органические солнечные батареи для зарядки смартфонов

Специалисты Технического университета Йылдыз (YTU) в Стамбуле во главе с профессором Серап Гюнеш разработали прототип солнечной батареи на тканевой основе, применяемой для зарядки мобильных устройств. Об этом сообщает Daily Sabah.

Компания Apple прекращает выпускать культовые “айподы”

Ушла эпоха. Компания Apple 10 мая объявила, что перестаёт выпускать устройства iPod Touch. Таким образом, линейка культовых гаджетов, которая появилась больше 20 лет назад, как “семейство” аудиоплееров, больше не будет

Российскую операционную систему для мобильных гаджетов продолжают дорабатывать

Об операционной системе “Аврора” в России не забыли – сейчас ведётся активная работа по её усовершенствованию. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства не уточнил, кто именно дорабатывает “Аврору”.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск: погода, 11 мая – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 12 °C |