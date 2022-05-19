Повышенную готовность, или режим санитарной тревоги, объявили власти южноамериканского государства Перу. Причиной стало желание обезопасить жителей от обезьяньей оспы, случаи заражения которой в последнее время фиксируются в некоторых странах. В самом Перу пока таких случаев не выявлено.

Как пишет издание El Comercio, режим санитарной тревоги вступает в силу с 20 мая и предусматривает более детальное изучение случаев заражения инфекционными заболеваниями, а также усиливает мониторинг за эпидситуацией.

Заражения оспой обезьян в последнее время зафиксировали в нескольких странах Европы. Пока речь идёт о небольшом числе случаев. Однако специалисты заявляют о нетипичности такого распространения болезни. Как правило, её вспышки возникают в южных и центральных районах Африки, где основными носителями возбудителя заболевания являются животные. От человека к человеку оспа обезьян передаётся воздушно-капельным путём.