Компьютеров в мире стали покупать меньше. Речь идёт, как о десктопах, так и о ноутбуках. Такие данные приводит аналитическое агентство Counterpoint.

Специалисты компании подсчитали, что за первый квартал положительная динамика по продажам наблюдалась только у Apple и Dell. Первая в сегменте продаж выросла на 8%, вторая – на 1%. Однако остальные крупные игроки на рынке компьютерной техники заметно просели. Что в итоге и дало общую отрицательную динамику.

По подсчётам Counterpoint, за первые три месяца 2022 года было продано на 4,3% устройств меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты объясняют это тем, что за время пандемии спрос на ПК и ноутбуки сильно подскочил, из-за чего рынок перенасытился. Теперь же при снижении спроса продажи откатываются от пиковых значений.

Впрочем, как уверяют аналитики, спрос на компьютеры и ноутбуки всё ещё остаётся высоким. Показатели первого квартала 2022 года хоть и ниже аналогичных за прошлый год, однако выше тех, что были ещё несколько лет назад.