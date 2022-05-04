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Анна Сорока, занимающая пост первого зама главы Луганского МИД, сообщила, что в ходе боевых действий в Рубежном погибло больше 400 человек мирного населения. Она добавила, что это самый настоящий факт геноцида гражданских людей. Об этом пишет РИА Новости.

Анна Сорока рассказала СМИ, что информация о количестве погибших мирных людей – только предварительные подсчеты. Это является жестким нарушением четвертой Женевской конвенции, задача которой – защита гражданского населения.

Представитель МИД добавила, что произошедшее является настоящим геноцидом, поскольку в ходе боевых действий силовики не разделяли военных и гражданских людей, а целью вооруженного нападения становились гражданские объекты.

Андрей Кузнецов, сотрудник МЧС в городе Рубежное, рассказал, что сейчас продолжаются вестись работы по сбору тел погибших в городе. За четыре дня с территории города было вывезено около 140 тел.

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