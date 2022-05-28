Интернет-издание Entrepreneur, одно из ведущих в среде специалистов зрелищной индустрии, опубликовало перечень из 5 важнейших технологических новинок, способных в ближайшее пятилетие революционизировать индустрию развлечений. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В каждую эпоху технологии делали лучше сферу развлечений. От улучшения акустики во времена греческих трагедий до умопомрачительных спецэффектов в современных фильмах, технологические достижения постоянно используются для совершенствования и расширения границ возможностей индустрии развлечений.

В последние несколько лет индустрия развлечений обратилась к технологиям, чтобы расширить способы взаимодействия людей. Так, экраны стали тоньше, но расширили свою площадь. Сейчас, по мере того, как ограничения, вызванные COVID, начинают сниматься, у технологий появляется возможность помочь индустрии развлечений привнести в общественные развлекательные заведения тот новый опыт, который многие оценили во время домашней изоляции.

Вот пять новых технологических решений, которые станут много значить для индустрии развлечений в ближайшие пять лет.

1. Новые мобильные приложения

В большинстве массовых развлекательных заведений стояние в очереди (при покупки билетов или чтобы перекусить) считается неизбежным злом. Новые мобильные приложения способны это изменить. Например, нынешние театральные приложения позволяют зрителям платить за билеты заранее, но на этом их полезность исчерпывается. Будущим эталоном станет приложение, которое гарантирует не только ваше попадание на избранное мероприятие, но и возможность своевременно оказаться в первых рядах на всех его этапах. Такие технологии можно использовать для удовлетворения многих ожиданий в общественных местах.

2. Технологии дадут больше вовлеченности

Развлекательные приложения следующего поколения должны не только расширять возможности людей, но и вовлекать их. Прежде всего – позволить больше общаться с другими гостями на массовых мероприятиях. В пространствах ряда семейных развлекательных центров уже экспериментируют с подключением через приложения, дающие больше возможностей для общения с гостями, предоставления рекомендаций и получения отзывов. Вовлеченность, в свою очередь, является ключом к созданию лояльности к бренду.

3. Дополненная реальность в общественных местах

Желание людей полнее погрузиться в мир развлечений привело к разработке соответствующих технологий по двум направлениям. Во многих знаковых общественных центрах уже используется современная проекция, продвинутый звук и робототехника, чтобы погрузить гостей в воображаемый пейзаж. При этом они адаптированы к потребностям любой группы или организации, использующей данное пространство. В частных пространствах виртуальная реальность использует комбинацию синхронизированного оборудования и программного обеспечения, чтобы переносить пользователей в невероятные виртуальные пространства.

4. Выход «звезд» на сцену в виде голограмм

Для такой суперзвезды, как Уитни Хьюстон, нет ничего необычного в том, чтобы выйти на сцену во время концерта в Лас-Вегасе. Однако ее последнее шоу в Вегасе стало уникальным, учитывая, что оно состоялось через девять лет после смерти певицы. Шоу включило голограммы Хьюстон с живыми музыкантами и танцорами, исполняющими ее хиты. Это видится как начало нового вида развлечений, который могут дать голограммы. Музыкальные и сценические группы могут использовать технологии для организации концертов в нескольких городах в один и тот же вечер.

5. Технология усовершенствует варианты «самообслуживания»

Поскольку стоимость рабочей силы увеличилась, многие отрасли бизнеса обратились к различным формам самообслуживания, чтобы продолжать предоставлять продукты и услуги для своих клиентов, сокращая при этом расходы на заработную плату персонала. В индустрии развлечений подобные решения уже можно найти в музеях, кинотеатрах, тематических парках и т. д. «Киоски самообслуживания» достаточно функциональны, но не всегда интуитивно понятны. Технологии могут это изменить.

Пока что замена сотрудника терминалом самообслуживания приносит потерю не только личного контакта: теряется возможность «вести» гостя. В течение следующих пяти лет подобные терминалы самообслуживания будут использовать искусственный интеллект и другие технологические инновации, чтобы стать более приветливыми, обеспечить более беспрепятственное взаимодействие и проводить транзакции, которые будут более выгодными для обеих сторон.

«Технологии всегда играли важную роль в сфере развлечений – и всегда будут это делать. В течение следующих пяти лет победителями в мире развлечений станут те, кто понимает, что их аудитория живет в преимущественно цифровом мире. Если люди из этой среды не смогут присоединиться, они будут потеряны для шоу-индустрии», – заключает Entrepreneur.