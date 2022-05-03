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В Генеральной прокуратуре ДНР предъявили обвинения наемным военнослужащим из Великобритании, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. Их обвиняют в совершении нескольких тяжких преступлений.

На данный момент уголовные дела заведены против трех иностранцев, которых захватили в плен. Это два англичанина, а также наемник, который является гражданином Марокко.

Всех троих обвиняют в ведении боевых действий против Донецкой Народной республики, а также в совершении действий, которые были направлены на насильственный захват власти на территории республики.

Согласно законодательству Донецкой республики, за насильственный захват власти положено лишение свободы сроком от 12 до 20 лет. При наличии отягчающих обстоятельств или в период военного времени обвиняемым может быть присуждена смертная казнь.

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