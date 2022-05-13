Штеффен Котре, член бундестага, выступил с заявлением, что введение Россией санкций в энергетическом секторе против Германии спровоцировано самими же немецкими властями. Информацию передает ТАСС.

Серьезную роль в ухудшении эскалации сыграли заявления германского правительства относительно изъятия имущества российских энергокомпаний, а также разговоры о введении эмбарго на российские энергоресурсы.

По мнению парламентария, ответные действия Москвы вызовут в итоге перебои в снабжении, а также серьезное повышение цен. При этом Германия, как экономически активная страна, потерпит существенный урон.

11 мая российское правительство приняло санкции в отношении немецкой компании Gazprom Germania GmbH, которая является бывшей дочерней организацией российского Газпрома.