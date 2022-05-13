читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штеффен Котре, член бундестага, выступил с заявлением, что введение Россией санкций в энергетическом секторе против Германии спровоцировано самими же немецкими властями. Информацию передает ТАСС.

Серьезную роль в ухудшении эскалации сыграли заявления германского правительства относительно изъятия имущества российских энергокомпаний, а также разговоры о введении эмбарго на российские энергоресурсы.

По мнению парламентария, ответные действия Москвы вызовут в итоге перебои в снабжении, а также серьезное повышение цен. При этом Германия, как экономически активная страна, потерпит существенный урон.

11 мая российское правительство приняло санкции в отношении немецкой компании Gazprom Germania GmbH, которая является бывшей дочерней организацией российского Газпрома.

Вам может понравиться

Попытка захвата острова Змеиный была авантюрой

Василий Дандыкин, военный эксперт, заявил, что попытка со стороны Украины захватить остров Змеиный в Черном море была чистой воды авантюрой. Украинские власти бросили все свои силы на эту операцию и

Прокуратура проверит траты Смольного на реализацию инвестпроекта «Горская»

Прокуратура Петербурга вызвала для беседы вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова. Правоохранителей заинтересовало заключение убыточного соглашения между Смольным и ЗАО «Лидер». В 2022 году стало известно, что Смольный подписал с компанией соглашение

Безруков объяснил, почему продолжение сериала “Бригада” невозможно

Снимать продолжение культового сериала “Бригада” сейчас не имеет никакого смысла. Во всяком случае, с участием актёра Сергея Безрукова. Об этом заявил сам народный артист, сыгравший в 2002 году в сериале
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 13 мая – переменная облачность, до 18 °C |