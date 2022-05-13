читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британское издание Rai Al Youm пишет о том, что визит российского министра иностранных дел в Алжир и Оман стал серьезным шагом вперед для России. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор публикации отметил, что главы этих стран в ходе встречи с главой российского МИД согласились на продолжение координации в формате ОПЕК+. В результате этого страны Запада не смогут ничем заменить российские энергоресурсы. Дополнительно главы Омана и Алжира занимают сдержанную позицию относительно российской специальной операции на территории Украины.

В публикации заявили, что Россия восстанавливает свое влияние в арабских странах. И это серьезное достижение для Москвы, которая на протяжении многих лет решала проблемы арабских государств.

При этом российская политика на Ближнем Востоке существенно отличается от американской, поскольку ЕС и США пытаются строить отношения с восточными странами в манере колониализма.

Вам может понравиться

Евросоюз начинает цифровое сотрудничество с Японией

Страны ЕС начинают свое первое сотрудничество с Японией в сфере цифровых технологий. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, в ходе пресс-конференции, как пишет РИА Новости. Партнерство такого

Шугалей напомнил Беглову о важности присуждения статуса городов-побратимов для Петербурга и Луганска

Социолог Максим Шугалей предложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову провести встречу и обсудить вопрос побратимства между Северной столицей и Луганском. Ученый написал открытое письмо главе Петербурга, в котором напомнил, что вышеуказанный

Безруков объяснил, почему продолжение сериала “Бригада” невозможно

Снимать продолжение культового сериала “Бригада” сейчас не имеет никакого смысла. Во всяком случае, с участием актёра Сергея Безрукова. Об этом заявил сам народный артист, сыгравший в 2002 году в сериале
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 13 мая – переменная облачность, до 18 °C |