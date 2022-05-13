Британское издание Rai Al Youm пишет о том, что визит российского министра иностранных дел в Алжир и Оман стал серьезным шагом вперед для России. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор публикации отметил, что главы этих стран в ходе встречи с главой российского МИД согласились на продолжение координации в формате ОПЕК+. В результате этого страны Запада не смогут ничем заменить российские энергоресурсы. Дополнительно главы Омана и Алжира занимают сдержанную позицию относительно российской специальной операции на территории Украины.

В публикации заявили, что Россия восстанавливает свое влияние в арабских странах. И это серьезное достижение для Москвы, которая на протяжении многих лет решала проблемы арабских государств.

При этом российская политика на Ближнем Востоке существенно отличается от американской, поскольку ЕС и США пытаются строить отношения с восточными странами в манере колониализма.