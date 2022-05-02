Украинский вертолет Ми-8 подбит ВС России на территории Харьковской области, примерно в двадцати километрах от российской границы. Об этом пишет портал Авиа.про.

Вертолет, принадлежащий ВВС Украины, потерпел крушение при пока невыясненных обстоятельствах. Это произошло в населенном пункте Шовкоплясы, который находится в Харьковской области.

По мнению экспертов, экипаж украинского вертолета планировал ударить по позициям российских вооруженных сил, либо же по территории России.

Но российские военнослужащие смогли вовремя обнаружить вертолет и сбить его из переносного зенитно-ракетного комплекса.

На кадрах, которые были сделаны с российского беспилотника, можно увидеть место, где совершил аварийную посадку подбитый украинский Ми-8. Откуда именно вылетел украинский вертолет, информации нет.