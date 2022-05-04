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Михаил Мизинцев, возглавляющий Национальный центр российского управления обороной рассказал, что украинские боевики поместили свою бронетехнику, а также системы залпового огня прямо в школах города Николаев.

Он отметил, что силовики ВСУ прикрывались будто живым щитом мирным населением. В Николаеве обнаружены бронетехника, боеприпасы и установки залпового огня на территории детских школ №6 и №7. Но эвакуация мирных жителей, проживающих в рядом расположенных домах, не проводилась.

Также со слов Мизинцева в поселении Райгородок под Краматорском в обычных жилых многоэтажных домах украинские нацисты создали огневые точки прямо на верхних этажах зданий, а подвалы использовали для хранения собственных боеприпасов и вооружения. Жителям этих домов не давали выходить из квартир и удерживали в домах насильно.

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