Михаил Мизинцев, возглавляющий Национальный центр российского управления обороной, заявил, что ВСУ установили на территории химического и цементного заводов в Харькове свои системы залпового огня, а также гаубицы. Известно, что на территории предприятий размещены цистерны с ядовитыми веществами.

Генерал отметил, что тяжелое вооружение установлено рядом с кварталами, где проживает много людей, и на территории заводов, где присутствует большое количество емкостей с ядовитыми жидкостями.

Если целостность емкостей будет нарушена, это приведет к выбросу в воздух ядовитых химвеществ. В результате окажутся зараженными не только воздух, но и источники воды, что вызовет массовое отравление местных жителей.

По заявлению Мизинцева, ВСУ целенаправленно провоцируют российских военных на ответные действия, чтобы затем возложить ответственность на Россию за гибель и жертвы среди мирного населения.