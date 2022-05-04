Тамара Сбанук, жительница Мариуполя, которая смогла выйти с территории завода «Азовсталь», рассказала, как силовики ВСУ выводили людей с бомбоубежища. По ее мнению, это делалось напоказ для создания необходимой картинки. Об этом пишет РИА Новости.

Женщина рассказывает, что все ждали целый день. Пришли украинские боевики и сказали, что нужно собрать вещи за 30 минут. Планировалось вывести 25 человек. Среди них были женщины с детьми, хромые старики. Людей подняли, сообщили, что режим тишины завершен.

Очевидцы, которых потом спустили, рассказали, что их снимали для фотокадров. Вероятно, ВСУ хотели кому-то показать, что проводят эвакуацию.

Ранее в МВД Донецка сообщили, что ВСУ сорвали установленный ранее режим тишина на комбинате «Азовсталь». Со стороны украинских силовиков начались обстрелы, военным ДНР не оставалось ничего делать, как стрелять в ответ.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, заявил, что на территории «Азовстали» до сих пор находится больше 150 человек мирного населения.