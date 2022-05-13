читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Риск ухудшения работы мозга в пожилом возрасте можно снизить, употребляя обычную чернику. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. Результаты их работы опубликовал журнал Nutrients.

Ранее учёные выяснили, что в чернике содержатся микроэлементы и другие полезные вещества, которые в теории должны были улучшать когнитивные способности организма. Теорию решили проверить на практике.

Более 30 пациентов в возрасте от 50 до 65 лет разделили на две группы. Одну в течение 12 недель попросили принимать в пищу порошок из черники, одна порция которого равна половине чашке ягод, и при этом воздерживаться от других ягод. Вторая группа принимала плацебо – это группа была контрольной для сравнения результатов.

После курса “черничной терапии” испытуемые прошли специальное тестирование. Оно подтвердило теоретические выкладки учёных. Черника действительно повысила у пожилых людей когнитивные способности и улучшила самоконтроль. А значит, сделали вывод исследователи, ягода снижает риск развития у пожилых людей деменции.

Вам может понравиться

Новый излучатель одиночных фотонов приблизил внедрение квантовых технологий

Ученые из швейцарской EPFL (Федеральной политехнической школы Лозанны) разработали устройство-излучатель одиночных фотонов, который способен работать при комнатной температуре и основан на квантовых точках, выращенных на экономичных кремниевых подложках. Об этом

Археологи обнаружили в Карачево-Черкессии огромное поселение времён Средневековья

Группа ученых из Института археологии Российской академии наук в ходе проведения научных изысканий на территории Карачаево-Черкесской Республики обнаружила крупнейшее средневековое поселение. Его площадь достигает 40 Га. До конца этого года

Правительство выделило деньги на поощрение привитых от коронавируса граждан

100 миллионов рублей выделило правительство России на поощрение привитых от коронавируса граждан. Деньги пойдут на выплаты победителям лотерей, которые проводились ещё в прошлом году. Документ уже подписал председатель правительства Михаил
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Подольск: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 13 мая – переменная облачность, до 7 °C |