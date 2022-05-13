Риск ухудшения работы мозга в пожилом возрасте можно снизить, употребляя обычную чернику. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. Результаты их работы опубликовал журнал Nutrients.

Ранее учёные выяснили, что в чернике содержатся микроэлементы и другие полезные вещества, которые в теории должны были улучшать когнитивные способности организма. Теорию решили проверить на практике.

Более 30 пациентов в возрасте от 50 до 65 лет разделили на две группы. Одну в течение 12 недель попросили принимать в пищу порошок из черники, одна порция которого равна половине чашке ягод, и при этом воздерживаться от других ягод. Вторая группа принимала плацебо – это группа была контрольной для сравнения результатов.

После курса “черничной терапии” испытуемые прошли специальное тестирование. Оно подтвердило теоретические выкладки учёных. Черника действительно повысила у пожилых людей когнитивные способности и улучшила самоконтроль. А значит, сделали вывод исследователи, ягода снижает риск развития у пожилых людей деменции.