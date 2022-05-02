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Семь часов – такова продолжительность сна для пожилых людей, которая не влияет негативно на когнитивные способности и при этом позволяет восстановить силы и выспаться. К таким выводам пришли китайские и британские учёные.

В своём совместном исследовании специалисты из Фуданьского и Кембриджского университетов изучили данные из базы UK Biobank. В ней содержатся медицинские показатели многих пациентов.

Проанализировав данные о режиме сна, а также о когнитивных способностях, психическом и физическом здоровье пожилых людей, учёные построили закономерность, которая показала: оптимальной продолжительностью сна у людей старшего поколения является семь часов. Избыток или недостаток сна, исходя из анализа данных, учёные связали со снижение когнитивных способностей, рассеянным вниманием и прочими нарушениями.

По словам специалистов, сон – одна из важных составляющих жизни пожилых людей, функции организма которых уже не работают также хорошо, как в молодости. При этом люди в возрасте чаще страдают из-за нарушений сна.

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