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Мозг быстрее приспосабливается к ситуации, если человек находится в некомфортных для себя условиях. Это доказали исследователи из Университета Фрейзера в Канаде.

Учёные провели ряд экспериментов, которые должны были закрепить у испытуемых алгоритм решения заданий на точную ходьбу. Одной из групп добровольцев учёные усложнили задания. Они должны был проходить простые полосы препятствий с линзами, которые искривляли и искажали изображение, заставляя мозг лучше ориентироваться в пространстве и принимать решения.

Спустя неделю испытаний группа добровольцев, которая выполняла задания в усложнённых условиях, показала лучшие результаты во время контрольных упражнений. На этом основании учёные сделали вывод, что в стрессовых ситуациях мозг работает лучше, и процесс обучения проходит более эффективно. Во всяком случае, это касается мышечной памяти.

Специалисты уверены, что полученные в ходе исследований результаты позволят разработать новые эффективные методики для реабилитации людей с неврологическими нарушениями.

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