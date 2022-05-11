Ученые смогли установить, что между развитием болезни Альцгеймера и излучением мобильных телефонов есть прямая связь. Об этом сообщает портал “ИноСМИ”, ссылаясь на Natural News.

Исследования показали, что регулярное использование мобильных телефонов и Wi-Fi-роутеров увеличивает объем кальция в головном мозге. Его повышение способно спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Американские онкологи не подтверждают, что развитие рака связано с электромагнитным излучением. Но при этом они не отрицают появление головных болей, раздражительности и бессонницы на этом фоне.

Изменения в головном мозге, которые приводят к возникновению болезни Альцгеймера, могут начинаться за несколько десятков лет до появления первых симптомов. Эксперты отметили, что сокращение воздействия электромагнитного излучения уменьшает фазу негативного влияния на процессы в мозге.