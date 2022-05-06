Британские ученые обнаружили волны тепла, которые побили рекорд по своей интенсивности. Некоторые из них существовали и десятилетия назад, но остались незамеченными.

По заявлению экспертов, экстремально интенсивная волна тепла, которая серьезно потрясла мир, была зафиксирована летом прошлого года в западных районах Северной Америки. В тот же период в одной из провинций Канады зафиксирована максимально высокая температура воздуха – 49,6 градуса.

Но по данным проведенного исследования, та волна не была рекордом. Ученые смогли определить еще пять других тепловых волн по всей земле, которые были более сильными. Несмотря на то, что тепловые волны не вызывали локального повышения температур, это не свидетельствует об их меньшем воздействии.

Самая мощная волна тепла из тех, что были когда-либо зафиксированы в мире, прошла весной 1988 года в Юго-Восточной Азии.