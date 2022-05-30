В России скоро будут запущены в массовое производство плазменные двигатели на криптоне. Это стало возможным благодаря ученым МАИ, которые сумели разработать топливо на основе инертного газа, применяемого в космических аппаратах компании SpaceX Илона Маска.

Напомним, что плазменные двигатели сложно назвать новинкой, однако ранее все они использовали топливо на базе ксенона. Криптон позволяет сделать их гораздо более эффективными. И если раньше такие устройства имелись только у США, то теперь они появятся и в России.

Так, несколько готовых к работе двигателей имеется уже сейчас. Они обладают небольшой мощностью, не превышающей 1 кВт. Но этого вполне достаточно для испытаний, подтвердивших высокую надежность силовых установок.