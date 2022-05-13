читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники правоохранительных органов Одессы вместе с боевиками начали ходить по домам жителей города и изымать оборудование, которое передает российские телевизионные каналы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

По информации источника агентства, на такие меры власти города пошли из-за того, что среди местного населения возрастает недовольство действиями правительства Киева, что ведет к существенному ухудшению качества жизни одесситов.

Собеседник агентства рассказал, что в Одессе быстро растет напряженность среди жителей. Люди перестают доверять киевскому режиму. Военная администрация в городе внесла запрет на применение спутниковых антенн, которые могут применяться для трансляции телеканалов России.

В результате полицейские проводят рейды по домам и изымают у людей оборудование и телевизоры.

Также в городе ведется поиск граждан, которые поддерживают российское правительство, далее проводят их задержание.

Вам может понравиться

В Британии назвали визиты Лаврова в Оман и Алжир большим успехом для России

Британское издание Rai Al Youm пишет о том, что визит российского министра иностранных дел в Алжир и Оман стал серьезным шагом вперед для России. Об этом сообщает РИА Новости. Автор

Американский политик обвинил США в украинском конфликте

Джон Паркер, кандидат в сенаторы Соединенных Штатов, поехал в Донбасс для того, чтобы самостоятельно разобраться в украинском конфликте. Об этом пишут «Известия». Политик посетил освобожденные села и города. Он был

Белоруссия развернет силы специальных операций на украинской границе

Правительство Белоруссии заявило о развертывании сил специальных операций у границы с Украиной. Этот шаг будет сделан в ответ на то, что Украина рядом с границей разместила группировку своих войск общей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 13 мая – переменная облачность, до 18 °C |