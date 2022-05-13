Сотрудники правоохранительных органов Одессы вместе с боевиками начали ходить по домам жителей города и изымать оборудование, которое передает российские телевизионные каналы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

По информации источника агентства, на такие меры власти города пошли из-за того, что среди местного населения возрастает недовольство действиями правительства Киева, что ведет к существенному ухудшению качества жизни одесситов.

Собеседник агентства рассказал, что в Одессе быстро растет напряженность среди жителей. Люди перестают доверять киевскому режиму. Военная администрация в городе внесла запрет на применение спутниковых антенн, которые могут применяться для трансляции телеканалов России.

В результате полицейские проводят рейды по домам и изымают у людей оборудование и телевизоры.

Также в городе ведется поиск граждан, которые поддерживают российское правительство, далее проводят их задержание.