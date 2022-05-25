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Развитие деменции можно заподозрить по тяге человека к определенным продуктам. Такой вывод сделали эксперты из благотворительной организации Alzheimer’s UK. Подробности сообщает издание Daily Express.

По словам специалистов, тяга к сладкому и жирному может быть тревожным сигналом. Врачи говорят о том, что лобно-височная деменция сопровождается целым набором различных симптомов. Чаще всего людям с таким диагнозом хочется непреодолимо съесть что-то сладкое, жирное или то, что содержит большое количество углеводов.

Эксперты отметили: «Люди с этой формой деменции также могут перестать чувствовать меру — в еде, в употреблении алкоголя или в курении».

Кроме того, это нарушение сопровождается проявлением грубости, заметной вялости и импульсивным поведением. Такое открытие очень ценно для ученых, так как оно поможет в разработке новых методов лечения деменции.

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