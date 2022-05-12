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Российские военные в ходе проведения специальной операции на территории Украины ведут ограниченные наземные действия. По большей части в Донбассе работают военные ДНР и ЛНР. Об этом рассказал Константин Сивков, доктор военных наук.

Основные действия российских ВС – это огневое воздействие, которое направлено на ликвидацию узлов сопротивления врага с помощью современных видов оружия.

Бои идут тяжелые, продвижение идет, но не особо быстро. Дело в том, что там находится сплошной укрепрайон, а задача наших военных – не нанести вреда мирным людям. Именно это ограничивает российские войска в использовании авиации и артиллерии.

Со слов эксперта, у России есть возможность быстро ликвидировать силы ВСУ при помощи дальней и стратегической авиации. В целом же, победа России – это только вопрос времени, так как уже сейчас украинские войска разбиты на части и фрагментарные соединения.

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