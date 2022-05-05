Низколетящие «морские планеры», оснащенные экологичными электродвигателями, намерены произвести «транспортную революцию» в Новой Зеландии. Они будут обслуживать маршруты между центрами основных прибрежных городов страны, сообщает новозеландский новостной портал Stuff. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Экранопланы представляют собой особый тип транспортного средства – нечто среднее между судном на подводных крыльях и гидросамолетом. Они способны перевозить до 100 пассажиров со скоростью до 540 километров в час, летая, как правило, всего в 10 метрах над уровнем моря – чтобы воспользоваться явлением, известным как «экранирующий эффект» от полета на сверхмалой высоте, который дополнительную подъемную силу и уменьшает сопротивление воздуха.

Компания Ocean Flyer, основанная бывшим банкиром и владельцем Air Napier Шахом Асламом и бывшим главой ВВС Новой Зеландии Джоном Гамильтоном, оформила контракт общей стоимостью в 700 млн долларов на закупку 25 морских планеров, разрабатываемых американской компанией-стартапом Regent в партнерстве с United Airlines.

В заказанной поставке – 10 самолетов в основной пассажирской версии, рассчитанной на перевозку 100 человек, и 15 планеров меньшего размера, рассчитанных на 12 пассажиров. Первый экраноплан будет поставлен в 2025 году, а к 2028 году у Ocean Flyer будет в распоряжении весь заказанный парк из 25 планеров.

По прогнозам Аслама, экранопланы Ocean Flyer смогут доставлять людей между Веллингтоном и Литтелтоном за час по цене 60 долларов за место или между Оклендским портом Виадук и Вангареем за 30 минут по цене 30 долларов.

«Как только мы начнем работать, мы сможем принимать миллионы пассажиров ежегодно. Ocean Flyer будет обслуживать большинство прибрежных направлений в стране», – считает Аслам.

Компания Regent была основана группой инженеров, в основном получивших образование в Массачусетском технологическом институте, многие из которых ранее работали в Boeing или Oracle Team USA. Среди инвесторов этого стартапа – американские миллиардеры Питер Тиль и Марк Кьюбан, а также основатель FitBit Джеймс Парк.

Предприятия, разместившие у Regent заказы на общую сумму 8 миллиардов долларов, включают британского оператора паромных переправ через Ла-Манш Brittany Ferries, который надеется использовать гидропланы на маршруте между Портсмутом и Шербуром, и американскую пригородную авиакомпанию Southern Airways Express.

Гамильтон, в послужном списке которого, кроме командования новозеландскими ВВС, ранее также значилось руководство Министерством гражданской обороны и управления по чрезвычайным ситуациям страны, пояснил, что концепция экранопланов существует уже около 50 лет. Он напомнил, что наиболее передовые планеры создавались Советским Союзом, в том числе знаменитый экспериментальный «Каспийский монстр», который взлетал с воды и летал на высоте от 5 до 10 метров, хотя и не был электрическим.

Гамильтон также сказал, что компания Regent уже приступили к этапу сборки четвертьразмерного прототипа своего 12-местного корабля. Он ожидает, что полноразмерный прототип экраноплана в 100-местной версии будет запущен к концу текущего года.

По словам Гамильтона, Ocean Flyer начала переговоры с Maritime New Zealand, которая, скорее всего, будет регулирующим органом по безопасности морских планеров, а не Управлением гражданской авиации. Он отметил, что в «крайне маловероятной» ситуации, когда транспортное средство вдруг выйдет из строя в полете, экраноплан легко способен приводниться, позволяя затем спасти людей.

Исполнительный директор службы MetService Стивен Хант заявил, что будет предоставлять Ocean Flyer данные о состоянии моря и ветра на побережье и в гаванях, когда начнется эксплуатация экранопланов.

Аслам отметил, что за последние 18 месяцев его компании Air Napier почти еженедельно поступали электронные письма от компаний, предлагающих в лизинг обычные самолеты. Но хотя такие предложения, по его словам, были «заманчивыми», он решил внедрять в Новой Зеландии электрические экранопланы, потому что изменение климата становится «реальной угрозой день ото дня», а его собственное исследование показало, что обычные самолеты с электродвигателями появятся как минимум через 7-8 лет.

Аслам считает, что морские планеры идеально подходят для Новой Зеландии, потому что около 70 процентов людей живут недалеко от побережья. «Мы не собираемся останавливаться на 25 планерах. Мы стремимся идти дальше», – заверяет он.