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Спецназ группировки «Отважные», или «О», в ходе наступательных действий в направлении Лимана, заполучили вооружение, которое ранее в Киев прислали страны НАТО в качестве поддержки.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал снимки с трофеями. На них видно, что у наших военнослужащих оказались английский ПТРК NLAW, переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер» из Соединенных Штатов, франко-германский противотанковый ракетный комплекс «Милан», гранатометы At-4 из Швеции. В их числе и украинский ПТРК «Стугна-П».

Предполагается, что захваченное оружие будет применено российскими военнослужащими, а также силами ДНР и ЛНР. Оно будет использоваться в боях против тех, кому изначально принадлежало.

Известно, что спецоперация, которую российские ВС ведут на территории Украины с 24 февраля, будет длиться до полной демилитаризации страны. Но о точных сроках ее завершения информации пока нет.

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