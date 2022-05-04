Персонал Apple потребовал пересмотреть политику компании в части занятости. Сотрудники потребовали увеличить им число дней на удалённой работе или вовсе заменить ими работу в офисе.

Как пишет издание ferra.ru, с 23 мая Apple перейдёт на гибридный режим работы. Часть дней в неделю сотрудники обязаны будут трудиться в офисе, часть – из дома. В соответствующем письме глава корпорации Тим Кук отметил, что очное общение между сотрудниками делает работу более продуктивной – даже “случайное столкновение с коллегами” может привести к возникновению перспективных идей.

Со своей стороны часть сотрудников Apple уверена в обратном. По их мнению, наибольшая продуктивность достигается как раз во время удалённой работы, а значение “случайного столкновения” сильно преувеличено.

В заявлении от персонала американской корпорации говорится, что выводя сотрудников в офис, руководство Apple занимается лицемерием. С одной стороны через маркетинг оно рассказывает, как хороши продукты компании для работы вне офисов, с другой – загоняет своих же сотрудников в кабинеты, заявляя о большей продуктивности очного общения.