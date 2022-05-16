Необычный справочник создало подразделение компании Sony, которое занимается компьютерными играми. PlayStation опубликовало словарь геймерских терминов – слов, которые используют любители компьютерных игр.

Из словаря можно узнать, что имеют ввиду игроки в онлайн-играх. В частности, подробно описываются такие игровых механики, как “гринд”, “фарм” и другие. Уделяется внимание специфическим терминам вроде “кайтинга” – увода противника в подходящую для боя зону, или “босс-раша” – череды побед над наиболее сильными противниками в игре.

Также словарь содержит глоссарий по компьютерному оборудованию и аббревиатурам. В частности, можно узнать, что JRPG – это “японская ролевая игра”, которой присущи отличные от других RPG элементы, а GPU – это графический процессор.

Словарь пока доступен только на английском языке. Будет ли он переведён на русский язык, пока неизвестно.