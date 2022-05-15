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Ежегодный фестиваль корюшки в Петербурге завершится 15 мая. Однако дальнейшая судьба этого мероприятия находится под вопросом. В 2022 году в Северной столице наблюдается массовая гибель и дефицит этой рыбы.

Праздник проводился на берегу Петропавловской крепости с 14 по 15 мая. Несмотря на анонсированный старт мероприятий в 11:00, гостей начали пускать лишь в 12:00. Причины подобной задержки организаторы не объяснили.

СМИ: петербургский фестиваль корюшки-2022 может стать последним на фоне гибели и подорожания рыбы

Цены на корюшку при этом ощутимо выросли, что «ударило по карманам» многих любителей деликатеса. В текущем году покупка 170 грамм жареной рыбки на фестивале обошлась в 300 рублей. Стоимость корюшки по городу вовсе достигает 700 рублей, что в два раза выше показателей 2021 года для мелкого и среднего размеров рыбы.

Экологи связывают подорожание корюшки с ее дефицитом, вызванным массовой гибелью. Причиной мог стать сброс пропитанного реагентами снега в водоемы Северной столицы минувшей зимой. Прогнозы специалистов на этом фоне неутешительны.

«Лет через 15-20 корюшки не будет вообще, я об этом уже предупреждал», — ранее заявил глава Зеленого Креста Юрий Шевчук.

Напомним, что в зимний сезон очевидцы запечатлели на видео, как петербургские коммунальщики сбрасывали снег прямиком в реки и каналы города вместо его уборки. Губернатор Александр Беглов пытался убедить жителей Северной столицы, что таких инцидентов не было, однако факты говорят о том, что уже к следующему году горожане могут остаться без традиционного фестиваля на фоне экологических проблем.

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